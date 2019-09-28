Майже половина американців підтримують ідею імпічменту Трампа

Рішення Палати представників США про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа підтримують 47% американських громадян. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного виданням The Hill та дослідницькою компанією HarrisX.

Повідомляється, що результати соцопитування 26-27 вересня показують, що підтримка процедури імпічменту Трампа серед американців зросла на 12% порівняно з аналогічним опитуванням, проведеним три місяці назад.

"Опитування показало, що 47% респондентів підтримують це рішення, що на 12% більше, ніж в аналогічному опитуванні в червні цього року, в ході якого було поставлено питання про те, чи повинні демократи почати процедуру імпічменту", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що кількість супротивників імпічменту Трампа знизилася на 3 пункти до 42 відсотків, у той час як 11% опитаних заявили, що вони не впевнені чи не знають чи потрібен імпічмент.

Підкреслюється, що підтримка імпічменту зросла серед демократичних, республіканських і незалежних виборців. Підтримка серед демократів підскочила з 59 до 78%, що на 19. Кількість республіканців, що підтримують імпічмент, підскочив на 5 пунктів до 18%. Число незалежних виборців, які підтримують імпічмент, подвоїлася і становить 41%.

Нагадаємо, процедура імпічменту президента США була запущена після його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої Трамп попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні. В її рада директорів входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, ймовірно головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні.