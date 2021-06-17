У Берліні постраждали десятки силовиків при виселенні скватерів з покинутого будинку

Поліція Берліна спробувала звільнити покинуту будівлю, зайняту скватерами. Силовики застосували тарани і бензопили, щоб потрапити в будинок. Забарикадувалися кидали в них каміння, феєрверки і димові шашки. Постраждали не менше 60 правоохоронців.

За даними видання, не менше 60 поліцейських постраждали в зіткненнях зі скватерами, які незаконно займають одну з будівель в східному районі Берліна Фрідріхсхайн.

Заворушення почалися після того, як міська влада направила в будівлю інспекцію пожежної безпеки, але скватери порахували, що їх хочуть виселити, і почали закидати візитерів і поліцію камінням, феєрверками і димовими шашками.

За словами правоохоронців, камені і фаєри летіли звідусіль, в тому числі з вікон і з даху. За оцінками силовиків, у заворушеннях брали участь не менше 300 осіб.

Berlin police cordon off parts of #Rigaerstr after far-left protesters build a barricade a day before a planned fire safety check in #Rigaer94. Residents accuse owner and police of using the inspection as an excuse to declare the building uninhabitable and evict them. pic.twitter.com/qHXNyBAjzB — Kate Brady (@kbrady90) June 16, 2021

#EURO2020 fever has hit the #Berlin police force as they kick back a homemade firework at #Rigaer94 pic.twitter.com/80fX0V5yUw — Conall Kearney (@ConallKearney) June 16, 2021