У Берліні постраждали десятки силовиків при виселенні скватерів з покинутого будинку
Поліція Берліна спробувала звільнити покинуту будівлю, зайняту скватерами. Силовики застосували тарани і бензопили, щоб потрапити в будинок. Забарикадувалися кидали в них каміння, феєрверки і димові шашки. Постраждали не менше 60 правоохоронців.
Про це повідомляє телеканал 92 News.
За даними видання, не менше 60 поліцейських постраждали в зіткненнях зі скватерами, які незаконно займають одну з будівель в східному районі Берліна Фрідріхсхайн.
Заворушення почалися після того, як міська влада направила в будівлю інспекцію пожежної безпеки, але скватери порахували, що їх хочуть виселити, і почали закидати візитерів і поліцію камінням, феєрверками і димовими шашками.
За словами правоохоронців, камені і фаєри летіли звідусіль, в тому числі з вікон і з даху. За оцінками силовиків, у заворушеннях брали участь не менше 300 осіб.
Berlin police cordon off parts of #Rigaerstr after far-left protesters build a barricade a day before a planned fire safety check in #Rigaer94. Residents accuse owner and police of using the inspection as an excuse to declare the building uninhabitable and evict them. pic.twitter.com/qHXNyBAjzB— Kate Brady (@kbrady90) June 16, 2021
#EURO2020 fever has hit the #Berlin police force as they kick back a homemade firework at #Rigaer94 pic.twitter.com/80fX0V5yUw— Conall Kearney (@ConallKearney) June 16, 2021
A #berlin police apc clears up debris from a burning barricade on #rigaer strasse pic.twitter.com/AqF7DoxEkO— Conall Kearney (@ConallKearney) June 16, 2021
Polizei öffnet Tür zur #Rigaer94. Antwort: Feuerlöscher pic.twitter.com/XBCyuHyrys— Erik Peter (@retep_kire) June 17, 2021
Скватерство (сквотинг, англ. Squatting) - самовільне заселення покинутого або незайнятого місця або будівлі людьми, які не є його власниками або дозволу на використання.
Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, на заході Німеччини сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули дві людини, ще один отримав поранення.
Зазначимо, наприкінці минулого року у Німеччині сталася стрілянина біля Берлінського офісу Соціал-демократичної партії. Тоді в результаті інциденту отримали поранення чотири людини.