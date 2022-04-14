ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: всі російські військові, винні у військових злочинах, понесуть покарання

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 квітня 2022 00:02
Зеленський: всі російські військові, винні у військових злочинах, понесуть покарання Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом притягнення до відповідальності всіх російських військових і командирів, які вчинили військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Зеленський також зазначив, що в розмові з президентом США обговорили новий пакет оборонної підтримки України та домовилися про допомогу на 800 мільйонів доларів. Україна отримає зброю, боєприпаси, артилерійські системи, бронетранспортери, вертольоти.

"Щиро вдячний за підтримку! Також в ході розмови домовилися про посилення санкцій проти Росії", - додав президент України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії