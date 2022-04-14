Зеленський: всі російські військові, винні у військових злочинах, понесуть покарання
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом притягнення до відповідальності всіх російських військових і командирів, які вчинили військові злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.
Зеленський також зазначив, що в розмові з президентом США обговорили новий пакет оборонної підтримки України та домовилися про допомогу на 800 мільйонів доларів. Україна отримає зброю, боєприпаси, артилерійські системи, бронетранспортери, вертольоти.
"Щиро вдячний за підтримку! Також в ході розмови домовилися про посилення санкцій проти Росії", - додав президент України.
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