Майже 40 підозрюваних у справах Майдану працюють у правоохоронних органах

За словами Горбатюка, суди відмовляють в усуненні цих осіб з посад

Продолжают работать в правоохранительных органах 36 подозреваемых в совершении преступлений во время Революции достоинства. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Горбатюк подчеркнул, что 10 из этих подозреваемых работают на руководящих должностях.

"На сегодняшний день, из сообщенных о подозрении - 36 человек продолжают работать в правоохранительных органах. Из них - 10 на руководящих должностях, из них на должностях руководителей управления департамента работают лица, которым инкриминируется организация убийств", - сообщил он.

По словам представителя ГПУ, пока не принимается никаких мер для устранения от должности лиц, которым инкриминируется совершение преступлений.

"Они продолжают работать и никакого реагирования для того, чтобы отстранить их от должностей не принимается. Суды не соглашаются, руководство самостоятельно не принимает мер. Есть наши письма, на которые отсутствует реагирование", - добавил он.

Напомним, Горбатюк рассказал, что о подозрении сообщено 66 лицам, подозреваемым в причастности к убийствам протестующих на Майдане в ходе Революции достоинства.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря в ГПУ анонсировали, что следственные эксперименты по расстрелам на Майдане могут завершиться до конца 2018 года.

В октябре 2018 года адвокаты Небесной Сотни заявляли, что расследование убийств на Майдане находится под угрозой из-за затягивания работ на Институтской.