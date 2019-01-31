Майже 40% звернень українців до Ради у 2018 - скарги на дії правоохоронців

У 22% звернень - скарги на дії працівників прокуратури

Структурные подразделения Аппарата Верховной рады в 2018 году рассмотрели почти 85 тысяч обращений граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата парламента.

Указано, что всего в прошлом году в ВР поступило 105,1 тыс. предложений, заявлений и жалоб граждан, что на 8,6 тыс. меньше, чем в 2017 году.

"К руководству парламента обратились почти 2,1 тыс. человек, из них к председателю Верховной рады Украины Парубию А. В. - 977 человек. Структурными подразделениями Аппарата Верховной рады Украины рассмотрено почти 85 тыс. обращений граждан", - говорится в сообщении.

Указано, что в 2018 году в обращениях граждан к Раде было поднято 177,4 тыс. вопросов, 59,9 тыс. из которых - это вопрос обеспечения соблюдения законности и охраны правопорядка, реализации прав и свобод граждан, предотвращения дискриминации. Из их числа 36% - жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, следователей, органов дознания, волокиту со следствием, 22% - жалобы на действия работников прокуратуры, 12% - жалобы на судебные решения и приговоры, волокиту в судах и действия судей.

Напомним, в Комитете избирателей Украины сообщили, что 22 депутата Верховной рады пропустили заседания парламента в январе 2019 года.

Как писало РБК-Украина, в январе депутаты Верховной рады Украины продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях парламента. В частности, 39 нардепов не проголосовали ни разу за месяц, что является худшим показателем за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь).

Добавим, КИУ также оценил работу в Раде кандидатов в президенты на выборах-2019.