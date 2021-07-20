До 40% за підсумком року: як зростуть ціни на квартири у 2021 році

Забудовники очікують, що за підсумком 2021 року ціни на квартири в Україні можуть значно зрости. Залежно від класу житла і проекту вартість квадратних метрів може підскочити на 20-40%.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року ".

За оцінками керівника відділу інвестицій та аналітики компанії "Інтергал-Буд" Анни Анісімової, в залежності від локації, формату і концепції за підсумком року новобудови в сегменті "комфорт+" подорожчають на 22-25%, в бізнес-класі - на 24%, а в еліт-сегменті - в середньому на 41%.

"Ціну вгору, в першу чергу, тягне подорожчання собівартості за рахунок прискореної інфляції, яка вже в першому півріччі цього року зросла до 9,5%. При тому, що пік інфляційних ралі на рівні 9,6%, за прогнозами НБУ, повинен був відбутися в III кварталі 2021 року", - зазначила Анісімова.

Те, що ціни будуть рости, в тому числі під тиском собівартості, не сумнівається і комерційний директор SAGA Development Володимир Даниленко. За підсумком 2021 року, вважає він, нерухомість подорожчає більше, ніж минулого року.

"Тренд йшов до того, що рік ми закінчимо замість +21% (як у 2020 році, - ред.) з +30%, а то і трохи більше. І поки такі очікування зберігаються", - розповідає топ-менеджер SAGA Development.

Даниленко вважає, що фактор собівартості найбільше буде помітний в сегменті економ-класу, і саме в таких проектах ціна квадратних метрів буде рости швидше, ніж, наприклад, в комфорт-класі.

Ще один фактор, який, на його думку, не дасть впасти цінам - наявний попит при низькій пропозиції. Всупереч заявам скептиків, що ринок нерухомості перегрітий, більше третини сімей, а в Києві близько 40%, хочуть поміняти житло, говорить Даниленко.

"У Києві щорічно реалізується на первинному ринку близько 60 тисяч квартир, і це явно менше, ніж бажаючих. Середня розпроданість залишків по ЖК становить більше 60%. Це говорить про те, що нам ще довго потрібно заповнювати базу пропозиції. Найближчим часом при зростанні інфляції і доходів навряд чи будуть тенденції до зниження ціни", - резюмував він.