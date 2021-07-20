До 40% по итогу года: как вырастут цены на квартиры в 2021 году

Застройщики ожидают, что по итогу 2021 года цены на квартиры в Украине могут значительно вырасти. В зависимости от класса жилья и проекта стоимость квадратных метров может подскочить на 20-40%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года ".

По оценкам руководителя отдела инвестиций и аналитики компании "Интергал-Буд" Анны Анисимовой, в зависимости от локации, формата и концепции по итогу года новостройки в сегменте "комфорт+" подорожают на 22-25%, в бизнес-классе - на 24%, а в элит-сегменте - в среднем на 41%.

"Цену вверх, в первую очередь, тянет удорожание себестоимости за счет ускорившейся инфляции, которая уже в первом полугодии этого года выросла до 9,5%. При том, что пик инфляционных ралли на уровне 9,6%, по прогнозам НБУ, должен был произойти в III квартале 2021 года", - отметила Анисимова.

То, что цены будут расти, в том числе под давлением себестоимости, не сомневается и коммерческий директор SAGA Development Владимир Даниленко. По итогу 2021 года, полагает он, недвижимость подорожает больше, чем в прошлом году.

"Тренд шел к тому, что год мы закончим вместо +21% (как в 2020 году, - ред.) с +30%, а то и чуть больше. И пока такие ожидания сохраняются", - рассказывает топ-менеджер SAGA Development.

Даниленко считает, что фактор себестоимости больше всего будет заметен в сегменте эконом-класса, и именно в таких проектах цена квадратных метров будет расти быстрее, чем, например, в комфорт-классе.

Еще один фактор, который, по его мнению, не даст упасть ценам - имеющийся спрос при низком предложении. Вопреки заявлениям скептиков, что рынок недвижимости перегрет, больше трети семей, а в Киеве около 40%, хотят поменять жилье, говорит Даниленко.

"В Киеве ежегодно реализуется на первичном рынке около 60 тысяч квартир, и это явно меньше, чем желающих. Средняя распроданность остатков по ЖК составляет больше 60%. Это говорит о том, что нам еще долго нужно восполнять базу предложения. В ближайшее время при росте инфляции и доходов вряд ли будут тенденции к снижению цены", - резюмировал он.