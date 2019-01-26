Понад 40 осіб загинули в результаті авіаудару в Сирії

Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Серед загиблих бойовики "ІДІЛ" та цивільні

Міжнародна коаліція під проводом Сполучених Штатів Америки завдала авіаудару по базі терористичного угрупування "Ісламська держава" у провінції Дейр-ез-Зор, що на сході Сирії, в результаті чого загинули 42 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, ракетні удари були завдані по сільськогосподарським угіддям поблизу населеного пункту Багоз.

"Цей район є стартовим майданчиком для контратак джихадистів", - заявив голова центру Рамі Абдель Рахман.

За даними центру моніторингу, серед загиблих, крім бойовиків "ІДІЛ", були щонайменше 13 цивільних, зокрема троє дітей.

Зазначається, що наразі коаліція не коментує даний інцидент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в сирійському місті Дамаск в районі Адави стався вибух біля посольства Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна писало, що в Сирії смертник атакував спільний військовий конвой сил США і курдських повстанців, в результаті нападу загинули щонайменше п'ятеро людей. Повідомлялося, що смертник підірвав замінований автомобіль. Вибух прогримів біля блокпоста підтримуваних США курдів. Теракт стався в місті на північному сході Сирії.