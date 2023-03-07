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До 40 атак на одно село. Войска РФ с потерями пытаются наступать на востоке, - Генштаб

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Киев, Вторник 07 марта 2023 07:06
До 40 атак на одно село. Войска РФ с потерями пытаются наступать на востоке, - Генштаб Фото: войска РФ с потерями пытаются наступать на востоке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Несмотря на значительные потери личного состава, основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных загарбных группировок не выявлено. За прошедшие сутки обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Волчанск и Бударки в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону ВСУ. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва - Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Василовка враг совершил 37 атак. Также вел наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области, а также Змиевка, Дорожное, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах, с 1 января, люди, не имеющие паспорта гражданина российской федерации, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты. Расчет должен производиться исключительно через карточки российских банков.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время, руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, боеприпасы и радиолокационную станцию оккупантов.

Напомним, что украинские военные уничтожили штурмовик Су-25 российских войск. Также подразделения ВСУ сбили почти два десятка вражеских беспилотников.

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