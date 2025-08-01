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4 знака Зодиака накроет волной удачи в эту субботу: есть ли вы среди них

Пятница 01 августа 2025 21:17
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4 знака Зодиака накроет волной удачи в эту субботу: есть ли вы среди них Гороскоп на 2 августа - кому больше всего повезет (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Астрологический прогноз на субботу, 2 августа, обещает прилив безумной удачи нескольким знакам Зодиака. Это период, когда можно получить неожиданные возможности, выгодные знакомства или важные подсказки судьбы.

Кому больше всего повезет в эту субботу, рассказывает РБК-Украина.

Близнецы

Будьте открыты к новизне. Ваша удача придет через новые знакомства, которые лучше искать в неизвестных местах.

Звезды советуют не ограничивать себя привычным кругом общения. Случайный разговор или чужой опыт подарят вам идею, которая изменит жизнь.

Стрелец

Ваша удача накроет вас в вопросах внутреннего роста. Успех придет через самоосознание.

Побудьте наедине с собой, запишите свои истинные желания. Это поможет не только понять, чего вы хотите, но и притянуть именно то, что вам нужно.

Рыбы

Ваша сила в этот день - в способности не идти на компромиссы. Не позволяйте себе подстраиваться под других.

Именно решительность и уверенность в своей правде принесут вам скрытую, но значимую удачу. Это может быть новое уважение со стороны коллег или шанс в карьере.

Дева

Вашим источником удачи и достатка станут ваши родные. Успех придет через эмоциональное восстановление связей с близкими: родителями, бабушками, дядями.

Общение с теми, кто знает вас с детства, поможет осознать, кто вы и чего хотите на самом деле. Не игнорируйте воспоминания - они подскажут правильный путь.

Общий гороскоп на 2 августа

Суббота, 2 августа 2025 года, пройдет под влиянием так называемой точки счастья (Part of Fortune), которая переходит в знак Стрельца.

Это удачный день для тех, кто ищет новые смыслы, готов учиться и расширять горизонты. У многих может появиться жажда приключений, открытий и искренних разговоров.

Астрологи советуют быть честным с собой и открытым к новому - тогда удача будет на вашей стороне.

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При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astro.

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