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4 урока от НБУ для всего мира: Георгиева назвала секреты устойчивости украинских банков

14:39 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (фото: НБУ)

Украинская банковская система не просто выдержала обстрелы, блекауты и хаос войны, но стала примером для всего мира. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила профессионализм команды НБУ и способность сохранять финансовую устойчивость в условиях чрезвычайной неопределенности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Георгиевой к участникам юбилейной конференции центробанков Украины и Польши.

Она отметила, что с начала российского вторжения Национальный банк Украины работает в условиях очень высокой неопределенности, перебоев в работе банковской и платежной систем, а также непрерывных атак на предприятия, энергетику и критическую инфраструктуру.

"Несмотря на это, платежная, банковская и финансовая системы Украины продолжали функционировать, а банки оставались операционно состоятельными, ликвидными и прибыльными и бесперебойно кредитовали экономику. Это результат исключительного профессионализма и преданности делу Главы Пышного и его команды. Мы все многому научились по их опыту", – отметила глава МВФ.

Она отметила, что опыт Национального банка сформировал важные уроки для всего мирового финансового сообщества.

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В частности, среди ключевых предпосылок устойчивости для экономики Георгиева выделила четыре важнейших:

  • заблаговременная подготовка регулятора к вызовам
  • способность центробанка адаптировать политику к новым обстоятельствам
  • необходимость инвестировать в высококачественный человеческий капитал
  • и формировать доверие, которое является ценным активом любого центробанка и имеет значение не только для внутренних заинтересованных сторон, но и для международных партнеров.

Так как они должны быть уверены в согласованности макроэкономической политики и в том, что учреждения, ответственные за сохранение стабильности, способны выполнять свои задачи даже тогда, когда приходится принимать сложные решения.

"Именно эти качества помогали Украине на протяжении последних лет, обеспечивают стабильность сегодня и закладывают основу для ее европейского будущего", – подчеркнула Кристалина Георгиева.

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