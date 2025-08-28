ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

4 вещи, за которые вы не отвечаете и зря себя накручиваете

Четверг 28 августа 2025 19:35
UA EN RU
4 вещи, за которые вы не отвечаете и зря себя накручиваете За какие вещи вы не отвечаете и почему не стоит себя винить (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Современная жизнь переполнена стрессом - дедлайны, новости, семейные проблемы. И часто мы нагружаем себя ещё больше, переживая о том, на что вообще не можем повлиять. Это прямой путь к тревожности и бессоннице.

За какие 4 вещи вы точно не отвечаете и не должны это брать на себя, рассказывает РБК-Украина.

Настроение других людей

Вы не способны сделать кого-то счастливым или несчастным. Да, ваши действия могут повлиять на эмоции близких, но их реакция - это только их ответственность. Подстраивать свою жизнь под чужой комфорт - большая ошибка.

Решение окружающих

Давать совет - можно. Но будьте осмотрительны, и давайте советы только тогда, когда вас об этом просят и так, чтобы не навредить. А вот жить вместо другого человека - вы не можете. Если вы решаете проблемы за кого-то, он теряет шанс научиться и получить опыт. И хуже всего - если что-то пойдет не так, вы будете виноваты.

Результат собственных усилий

Вы можете выкладываться на полную, но конечный результат зависит не только от вас. На него влияет множество факторов - от погоды до удачи. Ваша задача - делать качественно то, что в ваших силах.

Ожидания других

Чужие мечты и ожидания - не ваша ответственность. Если вы живете, чтобы оправдать ожидания родителей, друзей или коллег, то теряете собственную жизнь. Ставьте собственные цели и двигайтесь туда, куда вас зовет сердце.

Мозг часто подсовывает иллюзию, что "контроль" сделает нас спокойнее. Но это лишь трюк, который приводит к лишним переживаниям. Напоминайте себе, что ответственность у вас есть только за собственные поступки, слова и решения. Все остальное - вне зоны контроля.

Вас может это заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: статья Setting Healthy Boundaries & Build Positive Relationships на PositivePsychology, статья Setting Healthy Boundaries in Relationships на HelpGuide, статья How to Set Boundaries With Friends-and Why It's Necessary на Verywell Mind.

Читайте РБК-Украина в Google News
Личность Характер человека
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы