За 4 місяці 2021 року ДФС вилучила контрафакту майже на 1,7 млрд грн, - Мельник

Державна фіскальна служба представила результати роботи протягом перших 4 місяців 2021 року. Всього за період з січня по квітень правоохоронцям вдалося забезпечити відшкодування збитків держави за статтею ухилення від сплати податків на суму 766 млн грн, закрити 70 незаконних виробництв підакцизної продукції та вилучити контрафакту вартістю 1,69 млрд гривень.

"За перші чотири місяці 2021 року співробітники ДФС забезпечили: вилучення з незаконного обігу підакцизної продукції на суму 1,69 млрд грн; припинення діяльності 70 незаконних виробництв підакцизної; припинення діяльності 14 конвертаційних центрів та стягнення 269,2 млн грн до державного бюджету з бенефіціарів конвертаційних центрів; зменшення щомісячного обсягу податкових "скруток" з ПДВ більш ніж на 1 млрд грн; блокування понад 1 млрд грн фіктивних податкових кредитів з ПДВ; відшкодування збитків держави по направлених до суду кримінальних провадженнях за статтею "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" на суму 766 млн грн”, - зазначив Мельник.

Боротьбу з тіньовою економікою та шахрайськими схемами задля забезпечення економічних інтересів держави Мельник назвав серед пріоритетів роботи Державної фіскальної служби.

"Економічна безпека є важливим елементом безпеки держави в цілому. Це розуміють у Державній фіскальній службі, тому щоденно її працівники руйнують інфраструктуру тіньових ринків, через які вимиваються кошти з бюджетів усіх рівнів" - відзначив Мельник.