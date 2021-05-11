За 4 месяца 2021 года ГФС изъяла контрафакта почти на 1,7 млрд грн, - Мельник

Государственная фискальная служба представила результаты работы в течение первых 4 месяцев 2021 года. Всего за период с января по апрель правоохранителям удалось обеспечить возмещение ущерба государства по статье уклонение от уплаты налогов на сумму 766 млн грн, закрыть 70 незаконных производств подакцизной продукции и изъять контрафакта стоимостью 1,69 млрд гривен.

Об этом сообщил председатель ГФС Вадим Мельник в Facebook.

"За первые четыре месяца 2021 года сотрудники ГФС обеспечили: изъятие из незаконного оборота подакцизной продукции на сумму 1,69 млрд грн; прекращение деятельности 70 незаконных производств подакцизной; прекращение деятельности 14 конвертационных центров и взыскания 269,2 млн грн в государственный бюджет из бенефициаров конвертационных центров; уменьшение ежемесячного объема налоговых "скруток" НДС более чем на 1 млрд грн; блокировка свыше 1 млрд грн фиктивных налоговых кредитов с НДС; возмещение убытков государства по направленным в суд уголовным производствах по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" на сумму 766 млн грн”, - отметил Мельник.

Борьбу с теневой экономикой и мошенническими схемами для обеспечения экономических интересов государства Мельник назвал среди приоритетов работы Государственной фискальной службы.

"Экономическая безопасность является важным элементом безопасности государства в целом. Это понимают в Государственной фискальной службе, поэтому ежедневно ее сотрудники разрушают инфраструктуру теневых рынков, через которые вымываются средства из бюджетов всех уровней" - отметил Мельник.