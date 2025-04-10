3500 долларов за iPhone? Аналитики предупредили о последствиях пошлин США для Apple

По словам глобального руководителя отдела технологических исследований в финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвза, цена на Apple iPhone может взлететь примерно до 3500 долларов, если они будут изготовлены в США.

Он рассказал западным журналистам, что произведенные в США iPhone могут стоить более чем в три раза по сравнению с нынешней ценой около 1000 долларов. Эксперт пояснил, что это объясняется, в частности, необходимостью воссоздать очень сложную производственную экосистему, которая сейчас существует в Азии.

"Вы создаете это (цепочку поставок) в США на заводе в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов", - сказал он, имея в виду заводы по производству или высокотехнологичные производственные мощности, где обычно изготавливаются компьютерные микросхемы, которые питают электронные устройства.

Айвз добавил, что даже в этом случае перемещение только 10% цепочки поставок в США Apple будет стоить примерно 30 миллиардов долларов и потребует 3 года.

Перемещение Apple в Азию

Производство и сборка деталей смартфонов переместились в Азию десятилетия назад, поскольку американские компании в основном сосредотачивались на разработке программного обеспечения и дизайне продуктов, что приносило гораздо большую прибыль.

Отмечается, что этот шаг помог сделать Apple одной из самых дорогих компаний в мире и закрепить себя как доминирующего производителя смартфонов.

Опасения пошлин обвалили акции "Яблока"

С момента инаугурации Трампа в конце января акции Apple потеряли около 25% своей стоимости из-за опасений относительно влияния пошлин на разветвленную цепь поставок, которая сильно зависит от Китая и Тайваня. Около 90% iPhone собираются в Китае.

"Вот почему я считаю, что вы видите, что произошло с акциями, потому что ни одна компания не втянута в этот шторм пятой категории больше, чем Cupertino и Apple", - сказал Айвз.

"Экономический Армагеддон" и прогнозы аналитиков

Эксперт добавил, что "это экономический Армагеддон, но особенно для индустрии технологий".

Также сообщается, что микросхемы, которые питают iPhone, в основном производятся на Тайване, а экранные панели поставляются южнокорейскими компаниями. Некоторые другие компоненты изготавливаются в Китае, а окончательная сборка в основном происходит в стране.

В феврале Apple объявила, что инвестирует 500 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет, чтобы расширить производство за пределами Китая и избежать пошлин Трампа в отношении страны.

Технические аналитики сходятся во мнении, что цены на iPhone, вероятно, вырастут, даже если цепи поставок останутся на месте. Согласно аналитической записке, которую цитирует Reuters, нью-йоркский инвестиционный банк Rosenblatt Securities заявил, что iPhone может быть на 43% дороже, если Apple перенесет всю стоимость более высоких тарифов на потребителей.

Вице-президент по исследованиям Counterpoint Research Нил Шах считает, что iPhone может стоить примерно на 30% дороже, но это может зависеть от того, где они изготовлены.

Попытки Apple перенести производство

Ранее Apple пыталась диверсифицировать свои производственные базы от Китая до Индии и Бразилии и могла бы перенести производство ключевых компонентов в страны, которые сталкиваются с более низкими тарифными барьерами, чтобы снизить стоимость телефонов. Для Индии действуют пошлины в размере 26%, а для Бразилии - 10%.

Хотя тарифы Трампа на Бразилию являются самыми низкими среди ключевых центров производства iPhone, это, вероятно, не производит достаточной мощности, чтобы заполнить пробел, оставленный Китаем, рассказал Шах западным журналистам.