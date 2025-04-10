3500 долларов за iPhone? Аналитики предупредили о последствиях пошлин США для Apple

Новые пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, могут радикально изменить рынок, и произведенный в Штатах iPhone будет стоить втрое дороже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам глобального руководителя отдела технологических исследований в финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвза, цена на Apple iPhone может взлететь примерно до 3500 долларов, если они будут изготовлены в США.
Он рассказал западным журналистам, что произведенные в США iPhone могут стоить более чем в три раза по сравнению с нынешней ценой около 1000 долларов. Эксперт пояснил, что это объясняется, в частности, необходимостью воссоздать очень сложную производственную экосистему, которая сейчас существует в Азии.
"Вы создаете это (цепочку поставок) в США на заводе в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов", - сказал он, имея в виду заводы по производству или высокотехнологичные производственные мощности, где обычно изготавливаются компьютерные микросхемы, которые питают электронные устройства.
Айвз добавил, что даже в этом случае перемещение только 10% цепочки поставок в США Apple будет стоить примерно 30 миллиардов долларов и потребует 3 года.
Производство и сборка деталей смартфонов переместились в Азию десятилетия назад, поскольку американские компании в основном сосредотачивались на разработке программного обеспечения и дизайне продуктов, что приносило гораздо большую прибыль.
Отмечается, что этот шаг помог сделать Apple одной из самых дорогих компаний в мире и закрепить себя как доминирующего производителя смартфонов.
С момента инаугурации Трампа в конце января акции Apple потеряли около 25% своей стоимости из-за опасений относительно влияния пошлин на разветвленную цепь поставок, которая сильно зависит от Китая и Тайваня. Около 90% iPhone собираются в Китае.
"Вот почему я считаю, что вы видите, что произошло с акциями, потому что ни одна компания не втянута в этот шторм пятой категории больше, чем Cupertino и Apple", - сказал Айвз.
Эксперт добавил, что "это экономический Армагеддон, но особенно для индустрии технологий".
Также сообщается, что микросхемы, которые питают iPhone, в основном производятся на Тайване, а экранные панели поставляются южнокорейскими компаниями. Некоторые другие компоненты изготавливаются в Китае, а окончательная сборка в основном происходит в стране.
В феврале Apple объявила, что инвестирует 500 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет, чтобы расширить производство за пределами Китая и избежать пошлин Трампа в отношении страны.
Технические аналитики сходятся во мнении, что цены на iPhone, вероятно, вырастут, даже если цепи поставок останутся на месте. Согласно аналитической записке, которую цитирует Reuters, нью-йоркский инвестиционный банк Rosenblatt Securities заявил, что iPhone может быть на 43% дороже, если Apple перенесет всю стоимость более высоких тарифов на потребителей.
Вице-президент по исследованиям Counterpoint Research Нил Шах считает, что iPhone может стоить примерно на 30% дороже, но это может зависеть от того, где они изготовлены.
Ранее Apple пыталась диверсифицировать свои производственные базы от Китая до Индии и Бразилии и могла бы перенести производство ключевых компонентов в страны, которые сталкиваются с более низкими тарифными барьерами, чтобы снизить стоимость телефонов. Для Индии действуют пошлины в размере 26%, а для Бразилии - 10%.
Хотя тарифы Трампа на Бразилию являются самыми низкими среди ключевых центров производства iPhone, это, вероятно, не производит достаточной мощности, чтобы заполнить пробел, оставленный Китаем, рассказал Шах западным журналистам.
Напомним, недавно Bloomberg писало, что США могут остаться без туалетной бумаги из-за пошлин Трампа.
Вчера западные СМИ сообщали, что из-за тарифной "войны" с Китаем США на Рождество могут остаться без елок и украшений.
Добавим, недавно также сообщалось, что американцы останутся без новых "Ягуаров" из-за пошлин Трампа.
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