До +33 и дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

В пятницу, 30 августа, в Украине ожидается жара, до 33°. При этом дожди с грозой ожидаются на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем ​​30-32°.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем ​​28-33°, на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем ​​14-19°.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза.

Погода в Украине

В последнюю неделю в Украине снова установилась жара. Например, во вторник, 27 августа, в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8 градуса.

Кроме того, температурный рекорд был установлен в Киеве и 26 августа.

Добавим, что синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь 2024 в Украине. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.

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