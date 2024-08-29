ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До +33 и дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Четверг 29 августа 2024 13:50
UA EN RU
До +33 и дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на 30 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 30 августа, в Украине ожидается жара, до 33°. При этом дожди с грозой ожидаются на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем ​​28-33°, на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем ​​14-19°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем ​​30-32°.

До +33 и дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине 30 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

В последнюю неделю в Украине снова установилась жара. Например, во вторник, 27 августа, в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8 градуса.

Кроме того, температурный рекорд был установлен в Киеве и 26 августа.

Добавим, что синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь 2024 в Украине. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Атака "Шахедами". Как РФ дронами "выманивает" ПВО и сколько они способны кружить над Украиной
Атака "Шахедами". Как РФ дронами "выманивает" ПВО и сколько они способны кружить над Украиной
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом