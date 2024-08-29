До +33 и дожди в нескольких регионах. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
В пятницу, 30 августа, в Украине ожидается жара, до 33°. При этом дожди с грозой ожидаются на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южной части местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°, днем 28-33°, на высокогорье Карпат ночью 10-15°, днем 14-19°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°.
Погода в Украине 30 августа (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
В последнюю неделю в Украине снова установилась жара. Например, во вторник, 27 августа, в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,8 градуса.
Кроме того, температурный рекорд был установлен в Киеве и 26 августа.
Добавим, что синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь 2024 в Украине. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.
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