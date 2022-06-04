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Більше 31 тисячі ліквідованих окупантів: відомі втрати Росії в Україні

Фото: відомі втрати Росії в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували більше 31 тисячі окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Запорізькому напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Бойові втрати противника на 4 червня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 31050 (+100);
  • Танки - 1376 (+9);
  • Бойові броньовані машини - 3379 (+13);
  • Артилерійські системи - 680 (+5);
  • РСЗВ - 207 (+0);
  • Засоби ППО - 95 (+0);
  • Літаки - 210 (+0);
  • Вертольоти - 175 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5);
  • Крилаті ракети - 122 (+1);
  • Кораблі / катери - 13 (+0);
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2337 (+8);
  • Спеціальна техніка - 52 (+1).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти концентрують сили на Слобожанському напрямку. Також ворог зосередив сили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог штурмує Сєвєродонецьк.

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