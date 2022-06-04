Більше 31 тисячі ліквідованих окупантів: відомі втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували більше 31 тисячі окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Запорізькому напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти концентрують сили на Слобожанському напрямку. Також ворог зосередив сили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог штурмує Сєвєродонецьк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.