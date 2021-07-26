Тропічний шторм наближається до Олімпіади: стало відомо, коли він буде в Токіо
Тропічний шторм " Непартак" стає все ближче до Токіо, де проходять Олімпійські ігри. Метеорологічне агентство попередило про сильний дощ, потужний вітер та високі хвилі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Як показали прогнози, шторм може обрушитися на берег недалеко від Токіо вже у вівторок. При цьому не очікується, що він переросте в тайфун.
Тим не менш, метеорологи в Японії попереджають, що шторм може вплинути на велику територію, при цьому прогноз показує можливий вихід на сушу у вівторок в районі Канто, включаючи Токіо, або в регіоні Тохоку, який розташований далі на півночі.
Шторм привернув увагу організаторів Олімпіади, тому деякі змагання з академічного веслування, заплановані на початок цього тижня, вже перенесені.
За даними метеорологічного агентства, в неділю вдень "Непартак" рухався на північ зі швидкістю близько 15 км/год біля острова Мінаміторі. Однак він накопичував пориви зі швидкістю до 108 км/год.
У вівторок шторм може принести пориви зі швидкістю до 126 км/год з прогнозованою кількістю опадів до 150 міліметрів в районі Канто-Кошин, включаючи Токіо, протягом 24 годин до ранку вівторка.
Агентство класифікувало шторм як "великий" через велику територію, яку він охоплює, але йому не вистачає сили, щоб вважатися тайфуном, рівним по рівню урагану.
Нагадаємо, раніше передбачалося, що шторм "Непартак" переросте в тайфун і обрушиться на Токіо. Через нього скасували деякі змагання.
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