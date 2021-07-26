Тропічний шторм наближається до Олімпіади: стало відомо, коли він буде в Токіо

Тропічний шторм " Непартак" стає все ближче до Токіо, де проходять Олімпійські ігри. Метеорологічне агентство попередило про сильний дощ, потужний вітер та високі хвилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Як показали прогнози, шторм може обрушитися на берег недалеко від Токіо вже у вівторок. При цьому не очікується, що він переросте в тайфун.

Тим не менш, метеорологи в Японії попереджають, що шторм може вплинути на велику територію, при цьому прогноз показує можливий вихід на сушу у вівторок в районі Канто, включаючи Токіо, або в регіоні Тохоку, який розташований далі на півночі.

Шторм привернув увагу організаторів Олімпіади, тому деякі змагання з академічного веслування, заплановані на початок цього тижня, вже перенесені.

За даними метеорологічного агентства, в неділю вдень "Непартак" рухався на північ зі швидкістю близько 15 км/год біля острова Мінаміторі. Однак він накопичував пориви зі швидкістю до 108 км/год.

У вівторок шторм може принести пориви зі швидкістю до 126 км/год з прогнозованою кількістю опадів до 150 міліметрів в районі Канто-Кошин, включаючи Токіо, протягом 24 годин до ранку вівторка.