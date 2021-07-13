ПФУ назвав кількість пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 липня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 433 858 українців. Це становить 3,9% від загального числа пенсіонерів (10 968 143 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 Гривень або на 1,45%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.