Майже 30 "швидких" і близько 2 тисяч осіб постраждали через снігопади в Україні

В Україні вже третю добу продовжує вирувати стихія. З початку снігопадів на автошляхах застрягли 29 автомобілів швидкої допомоги, а також надано допомогу близько 1,8 тисячі осіб.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Всього з початку негоди рятувальники буксирували понад 900 транспортних засобів, у тому числі 25 автобусів. Також довелося надавати допомогу трьом породіллям, які застрягли в заторах через снігопади.

"Розпиляно і прибрано 67 повалених дерев, розчищено близько 750 км автодоріг. Від ДСНС залучалося 912 осіб та 288 одиниць техніки (у тому числі 12 пунктів обігріву)", - зазначили рятувальники.

Раніше РБК-Україна писало, що на трасі Київ-Одеса через снігопади утворилися затори довжиною в 30 км.

Також повідомлялося, що в Одесі досі не працює електротранспорт, комунальні служби продовжують розчищати дороги від снігу.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 січня, за прогнозами синоптиків, продовжить вирує негода. З-за сильного вітру і снігопадів частина країни може залишитися без світла і транспорту.