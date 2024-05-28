До +30. Синоптики назвали регионы, где сегодня будет жара

"28 мая ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях и кое-где в южной части. На остальной территории осадков не ожидается", - говорится в сообщении.

Кроме того, температура воздуха самой низкой будет в западной части, +22...+25 градусов.

"А самой высокой - в восточных областях, до +26....+30 градусов. На остальной территории Украины днем максимально предполагается +24+28 градусов. Ветер будет задуваться с юго-востока, умеренный, временами порывистый, ближе к сильному", - добавила Диденко.

Погода в Киеве и на ближайшие дни

В Киеве 28 мая днем во вторник будет сухо и ветрено. Температура воздуха будет составлять +26....+28 градусов.

В дальнейшем грозовые дожди будут "гулять" по Украине, температура воздуха будет испытывать небольшие колебания, разве что во время грозы будет резко свежеть, но не надолго.

В ближайшей перспективе жара наиболее вероятна на востоке, однако очень тепло будет повсюду. Детальнее о погоде на всю рабочую неделю - в материале РБК-Украина.