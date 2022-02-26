RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Понад 3 500 загиблих і майже 200 полонених: в ОП назвали втрати Росії

Автор: Сергей Новиков

Станом на третій день війни Росії проти України противник несе великі втрати в живій силі. Відомо про ліквідацію понад 3 500 російських військових, майже 200 осіб взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі марафону українських каналів.

"Сьогоднішня ніч показала, що ніяких шансів у Російської Федерації точно немає і не буде.... Станом на сьогоднішній ранок, маємо трохи більше 3 500 загиблих росіян і трохи менше 200 полонених", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 26 лютого ситуація повністю під контролем по всій території України.

Сьогодні українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська".

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВторгнення Росії до України