Понад 3 500 загиблих і майже 200 полонених: в ОП назвали втрати Росії

Станом на третій день війни Росії проти України противник несе великі втрати в живій силі. Відомо про ліквідацію понад 3 500 російських військових, майже 200 осіб взяли в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі марафону українських каналів.
"Сьогоднішня ніч показала, що ніяких шансів у Російської Федерації точно немає і не буде.... Станом на сьогоднішній ранок, маємо трохи більше 3 500 загиблих росіян і трохи менше 200 полонених", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 26 лютого ситуація повністю під контролем по всій території України.
Сьогодні українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська".