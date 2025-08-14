29-летняя женщина сбросила 112 кг благодаря одной привычке: это может делать каждый

Что помогло ей похудеть

По ее словам, когда ее вес достиг 172 кг, то она пообещала себе похудеть. Это произошло, когда она была в парке развлечений и хотела покататься на американских горках со своими двумя пасынками, но не смогла поместиться ни на одном из аттракционов.

Именно тогда 29-летняя женщина начала бегать каждый день, хотя и ненавидела это занятие.

"Я хотела по-настоящему испытать себя и сделать что-то, что мне не нравится, чтобы это напомнило мне, как далеко я зашла. Я просто решила выйти за дверь и начать бежать", - объясняет она.

Сначала Хагер могла пробежать только 30 секунд, но все равно записалась на забег на 5 км. С конца 2021 года она уже пробежала более 200 забегов.

С начала своей трансформации Хагер похудела почти на 112 килограммов без уколов для похудения или хирургического вмешательства.

Сейчас она весит 60 кг, что является здоровым показателем индекса массы тела для ее роста 170 см.

"Я чувствую себя феноменально, счастливая и энергичная", - сказала женщина.

Саманта Хагер до похудения (фото: today.com)

Эмоциональное питание приводит к увеличению веса

Увеличение веса Саманта Хагер началось неожиданно. Она была спортсменкой в старшей школе, любила ездить на велосипеде и заниматься борьбой, но ее жизнь изменилась, когда ее семья переехала из Лос-Анджелеса в Айдахо. Тогда она обнаружила, что в ее новой школе не допускают женщин в команду по борьбе.

Затем ее лучшая подруга умерла, а ее парень расстался с ней из-за электронной почты. Это было самое тяжелое для нее время, поэтому она начала плохо питаться.

"Я перестала думать о еде как о топливе, а просто как об удовольствии и способе отвлечься от того, как мне грустно", - объяснила женщина.

Она ела много сахара и конфет. Ее наибольший вес составлял 172 кг в конце 2021 года. Она имела преддиабетическое состояние, была вялой, депрессивной и даже не могла завязать шнурки на ботинках.

Хагер познакомилась со своим будущим мужем и его двумя маленькими сыновьями, когда имела наибольший вес. Их неприятная поездка в парк развлечений вдохновила ее изменить свою жизнь.

Саманта Хагер после похудения (фото: today.com)

Бег и питание

После этого Хагер просто выходила на улицу с бутылкой воды и начала бегать. Она бежала 30 секунд, потом шла минуту, а потом снова бежала 30 секунд.

Женщина бегала каждый день, но изменения в рационе также сыграли огромную роль в улучшении здоровья. Теперь в ее рационе нет нездоровых перекусов. Она заменила конфеты фруктами для сладости, которые обеспечивают здоровую энергию. Также начала пить больше воды и чая в течение дня.

Рацион Хагера сейчас состоит из сложных углеводов, большого количества овощей и очень малого количества мяса.

Главная привычка, которая помогла ей добиться успеха - быть последовательной.

"Относитесь к каждому приему пищи как к возможности питаться полезно", - добавила она.

Саманта Хагер после похудения (фото: today.com)