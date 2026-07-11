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До +28 и кратковременные дожди: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 11.07.2026 Сб
1 мин
Где в субботу будет теплее всего?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 11 июля (Getty Images)

В Украине сегодня, 11 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, днем местами грозы.

Ветер юго-западный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 17-22, в центральных областях до 25; на юге и востоке страны 23-28 °.

Фото: какой будет погода в Украине 11 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 17-22 °, в Киеве около 20 °.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

Также синоптик сказала, какой погоды ждать выходных и когда потеплеет.

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