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Понад 275 млн людей у світі зіткнулися з нестачею продовольства через війну Росії проти України

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що глибоко стурбована впливом війни Росії в Україні на світові ціни на продовольство і пропозицію. За її словами, понад 275 мільйонів людей у всьому світі зіткнулися з гострою нестачею продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єллен сказала, що наступного тижня вона скликає інших лідерів під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, щоб обговорити можливі рішення щодо надання допомоги найбіднішим верствам населення, які витрачають більшу частину свого доходу на продукти харчування.

За словами Єллен, вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на сировинні товари, посиливши глобальний інфляційний тиск і створивши загрозу енергетичній і продовольчій безпеці, торговим потокам і зовнішнім балансам у багатьох країнах.

Вона зазначила, що міжнародні банки розвитку надавали фінансування для зміцнення внутрішнього виробництва продуктів харчування, зміцнення мереж соціального захисту та розблокування торгового фінансування, але їм також необхідно було робити довгострокові інвестиції для усунення основних вразливостей в продовольчих системах.

Відзначити, світові ціни на продовольство зросли до рекордного рівня через вторгнення Росії в Україну. Базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України