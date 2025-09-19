До +27, местами небольшой дождь: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине до конца сентября

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, исходя из имеющихся на сегодня погодных тенденций, уже к концу сентября в Украине возможны существенные синоптические изменения. Речь идет о резком похолодании и даже кое-где - снег.

Согласно информации эксперта, сегодня, 19 сентября, "антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины". Температура воздуха при этом "постепенно начнет подниматься".

В ближайшие выходные - 20-21 сентября - "повсеместно в Украине ожидается роскошная осенняя погода": сухо, солнечно и +24+28 градусов.

По словам синоптика, "такой метеорологический рахат-лукум продлится до середины следующей недели".

Эксперт отметила, что с 25-26 сентября теплая погода в Украине может измениться сменится резким похолоданием.

"И поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - пояснила Диденко.

По ее словам, похолодание коснется всей Украины. Однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя. А другая фаза, снежная - лишь местами в западной части.

Следующие выходные - 27-28 сентября - будут, скорее всего, холодными и влажными.