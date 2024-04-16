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До +26, но будет дождливо: какой будет погода в Украине завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Getty Images).
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 17 апреля, почти по всей стране ожидаются дожди. При этом воздух местами прогреется до +26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине кроме юго-восточной части облачно, умеренные дожди. Днем на севере страны, Винницкой и Черкасской областях местами сильные дожди.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с; на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9°, днем 8-13°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°, в Полтавской и Кировоградской областях 17-22°.

На высокогорье Карпат ночью сильный, днем умеренный мокрый снег; температура в течение суток около 0°С.

Погода в Украине в ближайшую неделю

В Украине в ближайшую неделю ожидается похолодание и кратковременные дожди, местами с грозами.

Как рассказали синоптики, в ближайшие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди кое-где с грозами. В частности, во вторник, 16 апреля, в Карпатах и Прикарпатье местами возможны значительные дожди. А вот 16-17 апреля на юге, в среду и на востоке страны преимущественно без осадков.

Температура в южной и юго-восточной части ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-29 градусов тепла, 18 апреля 19-24 градусов тепла.

На остальной территории страны ночью 4-11 градусов, а днем 16 апреля 15-22 градуса, в течение 17-18 апреля снижение дневной температуры до 7-14 градусов, на высокогорье Карпат до 0 градусов.

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