До 250 тысяч гривен. Лубинец предлагает новые штрафы за продажу алкоголя и сигарет детям

"Обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с инициативой усилить ответственность за продажу алкогольных и табачных изделий детям", - написал Лубинец.

По информации Национальной полиции, с 1 января по 30 октября 2024 года составили 2 655 административных протоколов по факту продажи несовершеннолетним лицам алкогольных и табачных изделий.

Омбудсмен отметил, что это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере. Ведь сейчас за соответствующие действия, продавец может быть оштрафован на 400-800 необлагаемых минимумов, что составляет 6 800-13 600 гривен.

Как отметил Лубинец, действующие размеры штрафов являются непропорциональными вреду, который продажа этих товаров может нанести здоровью детей.

Он подчеркнул, что любое стремление заработать на детях и вред их здоровью требуют надлежащей ответственности.

"Поэтому предлагаю внести изменения в законодательство о продаже алкогольных и табачных изделий, установив штрафы от 3000 до 15 000 необлагаемых минимумов (от 51 тысячи до 255 тысяч гривен - ред.) за продажу указанных товаров детям", - добавил омбудсмен.