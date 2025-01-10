RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

До 250 тысяч гривен. Лубинец предлагает новые штрафы за продажу алкоголя и сигарет детям

Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент усилить ответственность за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Он предлагает ввести штрафы от 3000 до 15 000 необлагаемых минимумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена.

"Обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с инициативой усилить ответственность за продажу алкогольных и табачных изделий детям", - написал Лубинец.

По информации Национальной полиции, с 1 января по 30 октября 2024 года составили 2 655 административных протоколов по факту продажи несовершеннолетним лицам алкогольных и табачных изделий.

Омбудсмен отметил, что это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере. Ведь сейчас за соответствующие действия, продавец может быть оштрафован на 400-800 необлагаемых минимумов, что составляет 6 800-13 600 гривен.

Как отметил Лубинец, действующие размеры штрафов являются непропорциональными вреду, который продажа этих товаров может нанести здоровью детей.

Он подчеркнул, что любое стремление заработать на детях и вред их здоровью требуют надлежащей ответственности.

"Поэтому предлагаю внести изменения в законодательство о продаже алкогольных и табачных изделий, установив штрафы от 3000 до 15 000 необлагаемых минимумов (от 51 тысячи до 255 тысяч гривен - ред.) за продажу указанных товаров детям", - добавил омбудсмен.

 

Штрафы за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним

В Украине продажа несовершеннолетним лицам алкогольных напитков и табачных изделий является административным правонарушением, за которое могут выписать штраф в более 6,5 тысяч гривен.

Подробнее об ответственности за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаДмитрий ЛубинецСигареты