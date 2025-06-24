Не выезжал из Украины - получишь 24 тысячи? ЦПД опроверг новый фейк
В сети распространяется дезинформация о выплате в 24 тысячи гривен украинцам, которые не покидали страну с 24 февраля 2022 года. Верховная Рада не принимала такого постановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Так, в социальной сети TikTok распространяется дезинформация о якобы принятом Верховной Радой "постановлении №4425", которое предусматривает единовременную выплату 24 тысяч гривен для украинцев, которые не покидали страну после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
В видео утверждается, что эти средства можно получить через приложение "Дія" в рамках программы "єПідтримка". Авторы публикаций призывают перейти по ссылке в "шапке профиля" для детальной инструкции по оформлению помощи.
В ЦПД отметили, что эта информация не соответствует действительности.
"На сайте Верховной Рады отсутствует постановление о выплате 24 тысяч гривен гражданам, которые остались в Украине после начала вторжения", - говорится в опровержении.
Как выяснилось, мошенники намеренно подделали дизайн официального сайта парламента, чтобы придать фейку вид официальности. Переход по ссылке с TikTok ведет на анонимные Telegram-каналы.
В Центре предостерегают, что такие фейки распространяются с целью увеличения охватов, накрутки подписчиков или сбора персональных данных.
"Такие фейки распространяются с целью увеличения аудитории того или иного ресурса", - пояснили в ЦПД.
Украинцам советуют доверять только официальным источникам информации и не вводить свои данные на подозрительных сайтах.
Напомним, ранее в ЦПД предупреждали украинцев о фейке о выплате в 6500 гривен от американского президента Дональда Трампа.
Кроме того, российские пропагандисты распространяли фейковое письмо якобы от Министерства обороны Украины, в котором говорится об отказе в выплате компенсаций семьям погибших военнослужащих.
Также РБК-Украина писало о том, как мошенники выманивают деньги у украинцев под видом Красного Креста и ООН.
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