Не выезжал из Украины - получишь 24 тысячи? ЦПД опроверг новый фейк

В сети распространяется дезинформация о выплате в 24 тысячи гривен украинцам, которые не покидали страну с 24 февраля 2022 года. Верховная Рада не принимала такого постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

Так, в социальной сети TikTok распространяется дезинформация о якобы принятом Верховной Радой "постановлении №4425", которое предусматривает единовременную выплату 24 тысяч гривен для украинцев, которые не покидали страну после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

В видео утверждается, что эти средства можно получить через приложение "Дія" в рамках программы "єПідтримка". Авторы публикаций призывают перейти по ссылке в "шапке профиля" для детальной инструкции по оформлению помощи.

В ЦПД отметили, что эта информация не соответствует действительности.

"На сайте Верховной Рады отсутствует постановление о выплате 24 тысяч гривен гражданам, которые остались в Украине после начала вторжения", - говорится в опровержении.

Как выяснилось, мошенники намеренно подделали дизайн официального сайта парламента, чтобы придать фейку вид официальности. Переход по ссылке с TikTok ведет на анонимные Telegram-каналы.

В Центре предостерегают, что такие фейки распространяются с целью увеличения охватов, накрутки подписчиков или сбора персональных данных.

"Такие фейки распространяются с целью увеличения аудитории того или иного ресурса", - пояснили в ЦПД.

Украинцам советуют доверять только официальным источникам информации и не вводить свои данные на подозрительных сайтах.