Бій року. 24 липня Лобов і Берінчик битимуться в Києві в бою без рукавичок

24 липня в Києві відбудеться екстраординарний поєдинок - боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов і боксер Денис Берінчик зійдуться в рингу в бою без рукавичок.

Обидва бійці відзначили, що поєдинок не буде звичайним боксерським змаганням. Для нього від учасників буде потрібно щось більше, ніж володіння боксерською технікою.

"Ключовим буде фізична підготовка, а не боксерська техніка", - зазначив заслужений майстер спорту з боксу, срібний призер Олімпійських ігор, чинний чемпіон за версією WBO International Денис Берінчик.

Таким чином іменитий боксер вказав, що його регалії й досвід в класичному боксі не стануть ключовою перевагою в змаганні проти Лобова.

Артем Лобов підтвердив думку майбутнього суперника. Він розраховує на те, що йому повинен буде сильно допомогти багатий досвід кулачних боїв.

"Потрібно розуміти, як вести саме кулачний поєдинок. Готуючись до першого бою я не знав, як готуватися, і вибрав Боксерський підхід. У нас в Ірландії багато серйозних боксерів, і олімпійських призерів, в тому числі. Але провівши перший бій я зрозумів, що це зовсім інша історія і потрібно вибирати специфічну підготовку саме для кулачних боїв", - сказав він.

Таким чином, обидва спортсмени підтвердили інтригу - результат бою далеко не вирішений.

Берінчик розповів, що бій пройде в рамках спортивного івенту українського промоушену "Махач" і що організатори дуже розраховують, що карантинні обмеження не завадять шанувальникам єдиноборств подивитися на бій наживо.

Також обидва бійці обмінялися образами, традиційними для подібних прес-конференцій. Лобову згадали зіткнення з Хабібом Нурмугамедовим у 2018 році в Нью-Йорку. І Берінчик дав з цього приводу Лобову жартівливого "ляща".

Лобов не залишився в боргу і пожартував з приводу участі Берінічка в "Танцях з зірками" і дав йому футболку з постером фільму "Танцюрист диско".

Варто відзначити, що бій міг відбутися раніше, але був перенесений до кінця липня через те, що Денис Берінчик травмував плече і йому потрібен час на відновлення.

В інтерв'ю "Зе Інтерв'юер" обидва спортсмени розповіли про нюанси майбутнього бою. Лобов зазначив, що не дивлячись на свій багатий досвід в кулачних боях він не чекає легкої перемоги. "Я взагалі не вибираю собі простих суперників", - сказав він.

А співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов в цьому ж інтерв'ю розповів, що проект "Махач" вже зараз готові купити і пропонують суми вище мільйона доларів. При тому, що на старті в проект ніхто не вірив.