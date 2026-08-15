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До 23% зарплаты: в каких областях Украины дороже всего собрать ребенка в школу

10:24 15.08.2026 Сб
2 мин
Стоимость зависит от того, какие товары решите выбрать для своего школьника
aimg Татьяна Веремеева
До 23% зарплаты: в каких областях Украины дороже всего собрать ребенка в школу Фото: Сколько стоит собрать ребенка в школу? (Getty Images)
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Новый учебный год обычно означает дополнительные расходы для семей. В этом году за базовый набор вещей для школьника придется заплатить чуть больше 4 тысяч гривен, но в разных областях его доля от месячного дохода семьи существенно отличается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа и OLX Товары.

Главное:

  • Стоимость базового набора: Средняя цена необходимых вещей для одного школьника составляет около 4 100 гривен.
  • Где подготовка ударит по бюджету: Наибольшую часть местной медианной зарплаты на школьника придется отдать жителям Херсонской и Сумской областей.
  • Где собирать ребенка дешевле всего: Меньше расходы давят на бюджет семьи во Львовской области.

Сколько стоит базовый набор школьника

По расчетам OLX Товары, базовый набор вещей для одного ребенка стоит около 4130 гривен. В него вошли одежда и обувь, рюкзак и базовый набор канцелярии.

В частности, медианная стоимость нового школьного рюкзака составляет 580 гривен, школьной формы - 400 гривен, туфель - 500 гривен.

Три рубашки, футболки или блузки можно приобрести примерно за 750 гривен. Спортивный костюм стоит от 500 гривен, еще около 200 гривен в расчете предусмотрели несколько пар носков и колготки.

На базовый набор канцелярии - тетради, ручки, карандаши и другие принадлежности - заложили около 1 000 гривен.

В то же время, фактические расходы могут отличаться в зависимости от количества вещей, брендов и потребностей конкретного школьника.

Где подготовка к школе больше всего ударит по бюджету

Наибольшую долю медианной зарплаты на базовый набор школьника придется потратить в Херсонской области - около 23%. Медианная зарплата там составляет 18175 гривен.

В Сумской области подготовка ребенка в школу обойдется примерно в 21% медианной зарплаты, которая составляет 20 000 гривен.

Около 18% зарплаты составят такие расходы в Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Запорожской областях.

Приблизительно 17% - в Житомирской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях, где медианная зарплата составляет 25 000 гривен.

В Хмельницкой области базовый набор составляет около 16% медианной зарплаты, в Винницкой, Черновицкой, Волынской и Одесской - около 15%.

Еще около 14% зарплаты нужно потратить в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Киевской областях.

Наименьшая доля затрат во Львовской области - около 12%. Медианная зарплата здесь составляет 35 000 гривен - это самый высокий показатель среди проанализированных регионов.

Напомним, в Украине начали осуществлять выплаты по программе "Пакет школьника". Государство уже перечислило более 308 млн гривен почти 61 тысяч семей, которые получат по 5 тысяч гривен на ребенка для подготовки к первому классу. Деньги можно потратить на одежду, обувь, канцтовары, школьные принадлежности и книги, а заявление подать через "Дію" или Пенсионный фонд.

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