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23 региона под ударом: Украина атаковала РФ сотнями дронов

10:02 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: В РФ снова бушуют пожары (скриншот видео)

Минувшей ночью Силы обороны Украины совершили новую массированную атаку на десятки разных регионов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников самолетного типа над территориями:

  • Белгородской области;
  • Брянской области;
  • Воронежской области;
  • Волгоградской области;
  • Владимирской области;
  • Калужской области;
  • Кировской области;
  • Курской области;
  • Ленинградской области;
  • Новгородской области;
  • Орловской области;
  • Псковской области;
  • Ростовской области;
  • Самарской области;
  • Саратовской области;
  • Смоленской области;
  • Тверской области;
  • Тульской области;
  • Ульяновской области;
  • Московского региона;
  • Краснодарского края;
  • Республики Татарстан;
  • оккупированного Крыма;
  • акваторией Азовского моря.

В ночь на 11 ноября украинские беспилотники совершили атаку порт Усть-Луга в Ленинградской области России. В результате ударов на территории объекта возник пожар.

На опубликованных в сети видео видно масштабное воспламенение на территории порта. Губернатор Ленинградской области подтвердил атаку на портовую зону Усть-Луги.

По его словам, после попадания нескольких дронов там вспыхнул пожар. Трое работников получили ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Также губернатор заявил, что в течение ночи над регионом якобы сбили 150 беспилотников. По подсчетам "ТАСС", это самая масштабная атака на Ленинградскую область с начала года.

В то же время, на фоне пожара к объекту продолжали приближаться новые беспилотники.

Что важно понимать, Усть-Луга является одним из самых больших российских портов на Балтийском море. Через него РФ экспортирует нефть, нефтепродукты и другие сырьевые грузы. Поэтому объект имеет принципиальное значение для вражеского экспорта и наполнения государственного бюджета.

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