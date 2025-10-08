К 2030 году Россия может потерять половину самолетов, - разведка

Российские авиакомпании, отрезанные санкциями от импорта новых самолетов, запчастей и техобслуживания, к 2030 году могут потерять сотни лайнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По информации разведки, из парка российских авиакомпаний выбывают 109 иностранных самолетов и еще 230 советских машин, которым 40-60 лет. Также планируется списание более 200 вертолетов, большинство из которых - российского производства.

Сейчас у российских перевозчиков 1135 самолетов. Из них летают только 1088 - остальные уже разобраны на запчасти. Если тенденция сохранится, за пять лет Россия потеряет почти половину гражданского авиапарка.

Основная причина - санкции, которые делают невозможным полное техническое обслуживание иностранной техники. Для старых советских самолетов росавиация просто продлевает срок службы до 60 лет, не учитывая фактическое техническое состояние. Так же продлен ресурс двигателей SaM-146 для "Суперджетов".

Разведка отмечает, что планы РФ нарастить собственное производство не выполняются: в 2022-2025 годах российский флот пополнился лишь 13 новыми самолетами вместо запланированных более 120. В 2025 году из 15 запланированных к сдаче бортов авиазаводы смогли передать лишь один.

Чтобы компенсировать недостаток, Москва пытается арендовать самолеты за рубежом. После отказов Казахстана, Катара, Кувейта и Эфиопии, авиакомпании начали использовать внутренние резервы.

Грузовая компания "Волга-Днепр" передала "Аэрофлоту" восемь самолетов Boeing, которые разберут на запчасти для поддержания остального флота.

На фоне технического упадка растет международное давление. ИКАО в своей последней резолюции обвинила Россию в дестабилизации глобальной авианавигации из-за систематических помех GPS и призвала прекратить нарушение международного авиационного права.