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Госдолг Украины с начала года вырос более чем на 900 млрд гривен: в чем причина

Новина українською →
Украина, Суббота 01 октября 2022 11:41
Госдолг Украины с начала года вырос более чем на 900 млрд гривен: в чем причина Фото: госдолг Украины вырос на 34% вместе с долларом (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2022 года составил 3 584,76 млрд гривен или 98,03 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

С начала года госдолг в гривнах вырос на 912,70 млрд гривен или на 34,2%. В то же время, долг в долларах почти не изменился (вырос на 0,07 млрд долларов или на 0,1%).

Основной причиной роста долга с начала года явилась девальвация гривны. Официальный курс доллара по отношению к гривне вырос на 34,1% (с 27,2782 на 31 декабря 2021 года до 36,5686 гривен на сегодняшний день).

Как сообщало РБК-Украина, госдолг Украины за 2021 год вырос на 7,7 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов.

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