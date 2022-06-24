Не у 2023 році: у Кабміні розповіли, коли Україна може розраховувати на членство в ЄС

"Вважаю, що немає (шансів вступити в ЄС в 2023 році, - ред.). Це неможливо процедурно, нетому, що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - заявила вона.

Форсюк пояснила, що процедура вступу до ЄС буде тривалою, оскільки треба виконати рекомендації з виведення Єврокомісії. За її словами, за всіма умовами в України є прогрес - їх треба виконати, а не починати щось заново.

Форсюк додала, що після цього країни ЄС повинні підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ - почати імплементувати законодавство Євросоюзу, що є тривалою процедурою.

"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила вона.