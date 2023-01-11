В 2022 году температура Мирового океана повлекла за собой экстремальную погоду: что известно

В 2022 году жара Мирового океана вновь достигла рекордного уровня, что повлекло за собой экстремальную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отмечает издание, в 2022 году Мировой океан был самым теплым за всю историю наблюдений, что является тревожным признаком климатического кризиса, вызванного тем, что люди выкачивают в атмосферу улавливающие тепло газы.
Исследование, проведенное международной командой ученых из 16 институтов по всему миру, показало, что для океанов пять из последних шести лет были самыми жаркими и что скорость, с которой нагреваются океаны, становится все больше.
"Результаты тревожные. Состояние наших океанов может измерить здоровье мира, и, судя по обновленным океаническим наблюдениям… нам нужен врач. С точки зрения энергии, количество тепла, добавленного к океанам в 2022 году, эквивалентно 100-кратному общему прошлогоднему мировому производству электроэнергии", - заявила команда ученых.
Согласно исследованию, с 1970 года более 90% избыточного тепла планеты уходило в океаны. Ученые заявили, что тенденция глобального долгосрочного потепления настолько устойчива и прочна, что рекорды устанавливаются ежегодно.
"Пока мы не достигнем нулевых чистых выбросов, нагрев будет продолжаться, и мы будем продолжать бить рекорды содержания тепла в океане, как это было в этом году. Лучшая осведомленность и понимание океанов является основой для действий по борьбе с изменением климата", - сказал Майкл Манн, профессор университета Пенсильвания.
По мнению ученых, пишет CNN, потепление океанов оказывает серьезное влияние на жизнь миллионов людей. Они обуславливают непогоду для создания более мощных штормов, ураганов и интенсивных осадков и облегчают быстрое усиление штормов, как это произошло, например, с обрушившимся на Карибы и Флориду ураганом "Ян" в конце сентября прошлого года.
Потепление также является ключевым фактором повышения уровня моря, поскольку дополнительное тепло влечет за собой расширение океанов. Когда вода становится теплее, ее молекулы двигаются быстрее и растекаются, что увеличивает ее объем. Это приводит к более интенсивной береговой эрозии и штормовым волнам, как, например, когда ураган "Николь" обрушился на район Дейтона-Бич во Флориде в ноябре 2022-го.
Повышение температуры также означает, что в океанских водах становится меньше кислорода, что влияет на морскую жизнь, причиняя вред рыболовству как сектору экономики.
"В целом, океаны служат хорошим индикатором реального влияния изменения климата, поскольку по сравнению с температурами воздуха на них меньше влияют сезонные изменения и обычные погодные циклы. Покрывая почти три четверти поверхности Земли, океаны поглощают подавляющее большинство мирового тепла", - констатирует CNN.
В начале 2022 года РБК-Украина сообщало, что ученые зафиксировали рекордно теплую температуру Мирового океана.
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