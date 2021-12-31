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У 2022 році Німеччина очолить групу послів G7 в Україні

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Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 10:22
У 2022 році Німеччина очолить групу послів G7 в Україні Фото: у 2022 році Німеччина очолить групу послів G7 в Україні (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Групу послів G7 в Україні в 2022 році очолить посольство Німеччини в Україні. До цього головувало посольство Великої Британії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter послів G7 в Україні.

"Сьогодні останній день головування посольства Великобританії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анке Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, група семи (G7) готує заяву, в якій звернеться до Росії через ситуацію навколо України. Її нове вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки і змусить заплатити високу ціну.

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