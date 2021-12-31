У 2022 році Німеччина очолить групу послів G7 в Україні
Групу послів G7 в Україні в 2022 році очолить посольство Німеччини в Україні. До цього головувало посольство Великої Британії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter послів G7 в Україні.
"Сьогодні останній день головування посольства Великобританії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анке Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні", - йдеться в повідомленні.
Today is the last day of @UKinUkraine’s presidency of the G7 Ambassadors’ Reform Group in . It has been an honour and privilege leading this group in support of Ukraine’s ambitious plan of reform – tomorrow we hand over to @AnkaFeldhusen and the @GermanyinUA team. Viel Glück! pic.twitter.com/V1Scc8K2IN— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 31, 2021
Нагадавши, група семи (G7) готує заяву, в якій звернеться до Росії через ситуацію навколо України. Її нове вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки і змусить заплатити високу ціну.