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В 2022 году ДТЭК направил в поддержку ВСУ и гуманитарные цели 800 млн гривен

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Понедельник 02 января 2023 17:42
В 2022 году ДТЭК направил в поддержку ВСУ и гуманитарные цели 800 млн гривен Фото: в 2022 году ДТЭК направил в поддержку ВСУ и гуманитарные цели 800 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России направила в поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарные цели 800 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности, ДТЭК покупал оборудование для украинских военных: бронежилеты, квадрокоптеры, портативные рации, автотранспорт. Вся помощь защитникам Украины оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

За все время полномасштабного вторжения ДТЭК передал военным около 200 автомобилей из собственного автопарка, а также продолжает на регулярной основе закупку и передачу пикапов.

ДТЭК тесно сотрудничает с органами власти, снабжая приборами освещения, генераторами, системами очистки воды.

Также с самого начала войны ДТЭК предоставил бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Всего с 24 февраля компании ДТЭК предоставили более 100 заведениям критической инфраструктуры бесплатную электроэнергию почти на 350 млн гривен.

Всего с начала войны бизнесы Ахметова, его фонд и ФК "Шахтер" направили на помощь Украине и украинцам более 4,1 млрд. грн.

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