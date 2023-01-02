В 2022 ДТЕК спрямував на підтримку ЗСУ і гуманітарні цілі 800 млн гривень

Група ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення росії спрямувала на підтримку Збройних сил України та гуманітарні цілі 800 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема, ДТЕК купував оснащення для українських військових: бронежилети, квадрокоптери, портативні рації, автотранспорт. Вся допомога захисникам України надається в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

За весь час повномасштабного вторгнення ДТЕК передав військовим майже 200 автомобілів з власного автопарку, а також продовжує на регулярній основі закупівлю та передачу пікапів.

ДТЕК тісно співпрацює з органами влади, забезпечуючи приладами освітлення, генераторами, системами очистки води.

Також від самого початку війни ДТЕК надав безкоштовну електроенергію військовим, лікарням та об’єктам критичної інфраструктури у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Загалом з 24 лютого компанії ДТЕК надали понад 100 закладам критичної інфраструктури безкоштовну електроенергію на майже 350 млн гривень.

Загалом від початку війни бізнеси Ахметова, його фонд та ФК "Шахтар" направили на допомогу Україні та українцям понад 4,1 млрд грн.