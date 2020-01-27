Голова "Укравтодору": у 2020 році ми перезапустим дорожню систему України

В 2020 році Україну чекають тотальні зміни в дорожній галузі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова державного Агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, передає РБК-Україна.

"Корупція, застаріла система регіонального управління, бюрократія і, найголовніше, - це погані дороги. Зараз 90-95% всіх українських доріг знаходяться в незадовільному стані. І близько половини з них потребує повного оновлення", - написав глава "Укравтодору", маючи на увазі стан дорожньої галузі в минулі роки.

У свою чергу, за його словами, програма перезавантаження дорожньої галузі, яка була представлена в понеділок, 27 січня, "Укравтодором" та урядом, передбачає ремонт протягом 2020 року понад 6 000 км доріг державного та місцевого значення. Таких обсягів, за словами Кубракова, Україна раніше не знала.

Для виконання амбітних планів вже залучено рекордну суму фінансування.

"Мета - понад 6 тис. км оновлених доріг. Рекордні 85 млрд грн залучених коштів. І нова управлінська політика. Все це допоможе зробити цей рік переломним", - пише Кубраков.

Щоб ці плани втілилися в реальність, в дорожній галузі вже відбулися кардинальні зміни. Зокрема, як пише Кубраков, 70% керівного складу дорожніх організацій в регіонах вже оновлено. Впроваджується сучасна система оцінки якості виконаних робіт та KPI для самих співробітників.

Крім цього, оптимізується закупівельний процес, розробляється єдина тендерна документація і єдиний договір. Тобто для підрядників максимально полегшується бюрократична складова.

Також у роботі "Укравтодору" активно впроваджуються і новітні IT-розробки.

"Дуже амбітні цілі. Але з тією підтримкою, яку ми маємо від бізнесу, всіх гілок державної влади і громадськості - у нас все вийде", - впевнений Олександр Кубраков.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра Юрій Голік нещодавно заявив про докорінну зміну підходу до дорожніх ремонтних робіт. Замість так званого "ямкового" ремонту тепер дороги будуть ремонтуватися цілком і упродовж одного року.