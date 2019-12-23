ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голик: "Укравтодор" буде будувати кожну дорогу протягом одного року

Новини » Інфраструктура     23.12.2019 - 11:17
Голик: "Укравтодор" буде будувати кожну дорогу протягом одного року
Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

Виключеннями можуть бути лише дуже складні і довгі траси

Відтепер "Укравтодор" буде будувати дороги протягом одного року кожну. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик в своєму інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Виключеннями можуть бути лише дуже складні і довгі траси типу Київ-Одеса, але вже з наступного року всі розпочате і кинуте в рамках улюбленої колись в "Укравтодорі" концепції "давайте почнемо, а потім кинемо, якось потім доробимо" буде добудовано і дороблено. А нові об'єкти будуть реалізовуватися в рамках концепції від початку і до кінця, і бажано в рамках року", - заявив Голик.

Як приклад незадовільного менеджменту у будівництві доріг радник прем'єра назвав трасу Харків-Слов'янськ у Харківській і Донецькій областях, яка вже другий рік стоїть без верхнього шару.

"На 2019 рік був виділений 1 мільярд на трасу Мерефа-Лозова. Трасу категорії М - міжнародну - не доробили. А трасу категорії Р - регіональну, почали, але теж не виділивши на неї всю суму. Логіка де? Восени 2019 року знайшли спосіб закінчити ремонт більшої частини траси. Однак при цьому геніальні планувальники забули про ще один свій провал - відремонтована дорога закінчується на кордоні з Дніпропетровською областю, в якій "Укравтодор" робити продовження цієї дороги в найближчі кілька років не планував", - зазначив Голик.

За його словами, з хаотичним плануванням, яке уповільнює ремонт доріг і безпосередньо впливає на вартість проекту, буде покінчено.

Як повідомлялося, Юрій Голик увійшов в ТОП-100 найвпливовіших людей України в 2019 році за версією видання "Кореспондент".

Бюджет на дороги збільшать на 20 мільярдів "Укравтодор" просять відбирати кадри в галузь на прозорих конкурсах
Новини України Юрій ГоликУкравтодордороги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся