Голик: "Укравтодор" буде будувати кожну дорогу протягом одного року

Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

Виключеннями можуть бути лише дуже складні і довгі траси

Відтепер "Укравтодор" буде будувати дороги протягом одного року кожну. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик в своєму інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Виключеннями можуть бути лише дуже складні і довгі траси типу Київ-Одеса, але вже з наступного року всі розпочате і кинуте в рамках улюбленої колись в "Укравтодорі" концепції "давайте почнемо, а потім кинемо, якось потім доробимо" буде добудовано і дороблено. А нові об'єкти будуть реалізовуватися в рамках концепції від початку і до кінця, і бажано в рамках року", - заявив Голик.

Як приклад незадовільного менеджменту у будівництві доріг радник прем'єра назвав трасу Харків-Слов'янськ у Харківській і Донецькій областях, яка вже другий рік стоїть без верхнього шару.

"На 2019 рік був виділений 1 мільярд на трасу Мерефа-Лозова. Трасу категорії М - міжнародну - не доробили. А трасу категорії Р - регіональну, почали, але теж не виділивши на неї всю суму. Логіка де? Восени 2019 року знайшли спосіб закінчити ремонт більшої частини траси. Однак при цьому геніальні планувальники забули про ще один свій провал - відремонтована дорога закінчується на кордоні з Дніпропетровською областю, в якій "Укравтодор" робити продовження цієї дороги в найближчі кілька років не планував", - зазначив Голик.

За його словами, з хаотичним плануванням, яке уповільнює ремонт доріг і безпосередньо впливає на вартість проекту, буде покінчено.

Як повідомлялося, Юрій Голик увійшов в ТОП-100 найвпливовіших людей України в 2019 році за версією видання "Кореспондент".