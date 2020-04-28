Мінекоенерго обіцяє вирішити проблему "зеленого" тарифу найближчим часом

Фото: Ольга Буславець (pravda.com.ua)

За словами Буславець, найближчим часом буде проведено фінальні дискусії з цього питання

Найближчим часом будуть проведені консультації з інвесторами у сектор відновлюваної енергетики для врегулювання проблеми "зеленого" тарифу. Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час відео-конференції, передає РБК-Україна.

"Найближчим часом буде проведено, я вважаю, якісь фінальні конструктивні дискусії з вибором того сценарію, який дозволить і отримати прозорі, зрозумілі правила для інвесторів і водночас збалансувати як технічно, так і фінансово енергетичну систему і ринок електроенергії, вирішити питання, які виникли", - сказала Буславець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекоенерго під керівництвом Олексія Оржеля відкинуло медіацію з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо розв'язання проблеми "зеленого" тарифу і запропонувало інвесторам, які розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант, який інвестори назвали неприйнятним.

Раніше народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що енергетична галузь наблизилася до колапсу.

Водночас голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.