У 2019 році зареєстрували в 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень, - Мін’юст

В Україні всього було укладено 237 858 шлюбів
В 2019 році було укладено шлюбів у 6 разів більше, ніж розлучень в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
Зазначимо, що всього в Україні було укладено 237 858 шлюбів, розлучень 38 427. У Києві було укладено 27 998 шлюбів, а розлучень 4 297.
"В 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Така офіційна статистика за 2019 рік.
Давайте у 2020 зробимо цей відрив ще більшим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення. За словами Малюськи, наразі Мін’юст працює із Верховною радою для розширення функцій нотаріусів.
Як повідомляє РБК-Україна, Кабінет міністрів України розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу. Так, Кабмін схвалив відповідний проект розпорядження про внесення зміни до пункту 1 розпорядження уряду від 13 липня 2016 року №502.
Проект розроблено з метою розширення переліку населених пунктів України, які виявили бажання приєднатися до пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. На сьогодні пілотний проект реалізується у 72 населених пунктах України, де зазначеною послугою скористалося більше 66 тисяч пар