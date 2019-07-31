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У 2018 році під час збройних конфліктів вбито або поранено 12 тис. дітей

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 08:34
У 2018 році під час збройних конфліктів вбито або поранено 12 тис. дітей

За кількістю постраждалих дітей список очолюють Афганістан, Палестина, Сирія та Ємен

Понад 12 тис. дітей в 2018 році постраждали або були вбиті під час збройних конфліктів, що є найгіршим показником за всю історію спостережень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН про становище дітей в умовах збройних конфліктів.

Згідно з даними доповіді, за кількістю постраждалих список очолюють Афганістан, Палестина, Сирія та Ємен.

Все спостерігачі ООН зафіксували 24 тис. "важких порушень" проти дітей, включаючи використання в якості солдатів, сексуальне насильство, викрадення, напади на школи і шпиталі. ООН повідомила про 933 випадки сексуального насильства щодо дітей обох статей, однак в організації вважають цифру заниженою через відсутність доступу до жертв.

Також ООН повідомляє про серйозний поки приклад позбавлення доступу дітей до освіти, і використання військовими шкіл.

Наголошується, що кількість порушень з боку неурядових збройних груп залишається незмінним, тоді як спостерігається збільшення випадків порушень з боку урядів і урядових сил.

Нагадаємо, в лютому 3018 року Дитячий фонд ООН повідомив, що у збройні конфлікти у всьому світі залучені близько 250 тис. дітей. Згідно з даними, особливо активно дітей використовують у своїх цілях сторони у тривалих конфліктах - в Південному Судані, ЦАР, ДРК, Сомалі, Сирії та Ємені. При цьому в Афганістані, Малі та М'янмі хлопці задіяні як солдати або помічники збройних груп.

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