В 2018 году во время вооруженных конфликтов убиты или ранены 12 тыс. детей

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По числу пострадавших детей список возглавляют Афганистан, Палестина, Сирия и Йемен

Более 12 тыс. детей в 2018 году пострадали или были убиты во время вооруженных конфликтов, что является худшим показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ООН о положении детей в условиях вооруженных конфликтов.

Согласно данным доклада, по числу пострадавших список возглавляют Афганистан, Палестина, Сирия и Йемен.

Всего наблюдатели ООН зафиксировали 24 тыс. "тяжелых нарушений" против детей, включая использование в качестве солдат, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и госпитали. ООН сообщила о 933 случаях сексуального насилия в отношении детей обоих полов, однако в организации считают цифру заниженной из-за отсутствия доступа к жертвам.

Также ООН сообщает о серьезный пока пример лишения детей доступа к образованию, и использование военными школ.

Отмечается, что количество нарушений со стороны неправительственных вооруженных групп остается неизменным, тогда как наблюдается увеличение случаев нарушений со стороны правительств и правительственных сил.

Напомним, в феврале 3018 года Детский фонд ООН сообщил, что в вооруженные конфликты во всем мире вовлечены около 250 тыс. детей. Согласно данным, особенно активно детей используют в своих целях стороны в длительных конфликтах - в Южном Судане, ЦАР, ДРК, Сомали, Сирии и Йемене. При этом в Афганистане, Мали и Мьянме ребята задействованы как солдаты или помощники вооруженных групп.