У 2018 році понад 30 тис. військових підписали контракт з ЗСУ

Полторак зазначив розвиток військової інфраструктури в Україні у 2019 році
Більше 30 тис. військовослужбовців в 2018 році підписали контракт зі Збройними силами України. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент РБК-Україна.
"В армію в 2018 році прийшли і підписали контракт більше 30 тис. військовослужбовців", - сказав він.
За словами Полторака, "після 2020 року перед нами стоять ті ж завдання. Від того, наскільки якісно ми проведемо роботи, буде залежати, наскільки ми будемо здатні захищатися".
Полторак зазначив розвиток військової інфраструктури в Україні.
"Ми продовжуємо роботу з розвитку військової інфраструктури. Ми придбали більше тисячі квартир за останній рік. Побудували 60 об'єктів на базі навчальних центрів'', - сказав Полторак.
Нагадаємо, у Державному оборонному замовленні на 2019 рік передбачена поставка на озброєння Збройних сил України, як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в ЗСУ.
Додамо, що в Україні в 2019 році буде продовжена програма будівництва житла для військовослужбовців.
У листопаді Верховна рада України підтримала рішення про підвищенні виплат українським військовослужбовцям. Грошове забезпечення зросте вже з початку 2019 року.