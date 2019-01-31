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У 2018 році понад 30 тис. військових підписали контракт з ЗСУ

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 15:27
У 2018 році понад 30 тис. військових підписали контракт з ЗСУ
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак зазначив розвиток військової інфраструктури в Україні у 2019 році

Більше 30 тис. військовослужбовців в 2018 році підписали контракт зі Збройними силами України. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторакпередає кореспондент РБК-Україна.

"В армію в 2018 році прийшли і підписали контракт більше 30 тис. військовослужбовців", - сказав він.

За словами Полторака, "після 2020 року перед нами стоять ті ж завдання. Від того, наскільки якісно ми проведемо роботи, буде залежати, наскільки ми будемо здатні захищатися".

Полторак зазначив розвиток військової інфраструктури в Україні.

"Ми продовжуємо роботу з розвитку військової інфраструктури. Ми придбали більше тисячі квартир за останній рік. Побудували 60 об'єктів на базі навчальних центрів'', - сказав Полторак.

Нагадаємо, у Державному оборонному замовленні на 2019 рік передбачена поставка на озброєння Збройних сил України, як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в ЗСУ.

Додамо, що в Україні в 2019 році буде продовжена програма будівництва житла для військовослужбовців.

У листопаді Верховна рада України підтримала рішення про підвищенні виплат українським військовослужбовцям. Грошове забезпечення зросте вже з початку 2019 року.

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