Росія призвала до своєї армії близько 19 тисяч кримчан з 2014

З 2014 року російська армія призвала до своїх лав 18,9 тисячі кримчан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами члена Кримської правозахисної групи Олександра Сєдова, це вже восьма хвиля призову в російську армію. Цієї осені очікується ще близько 3,5 тисячі призовників.

Як відомо, Україна вимагає від Росії припинити призов кримчан до лав ЗС РФ. У зв'язку з цим звернулася до Міжнародного кримінального суду. У прокуратурі Автономної Республіки Крим зазначають, що "мобілізація населення окупованої території країною-окупантом є різновидом військового злочину", а, отже, цим питанням має займатися суд у Гаазі. Прокуратура просить кримчан, у разі отримання повісток, повідомляти про це телефоном або електронною поштою.

Повідомляється, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні інформувала, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії закликали близько 5 тисяч жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана, в 2018 році в російську армію знову призвали більше 5 тисяч кримчан.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, призовників з Криму направлять на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот.

Також, як повідомлялося, в окупованому Криму в 2019 році за ухиляння від служби в армії Російської Федерації були засуджені 17 жителів півострова. Загалом у нинішньому році було порушено 20 кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу Росії "за ухиляння від військової служби в Збройних силах РФ", за 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді.