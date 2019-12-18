З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб

З 2010 по 2019 рік з України виїхали 4 мільйони громадян. Про це свідчать дані з міграції, які опублікував у Telegram міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Згідно з даними, в жовтні 2019 року число людей, які емігрували за кордон з 2010 року, склала 4 мільйони осіб.

При цьому, як зазначив Дубілет, міграція носить яскраво виражений циклічний характер. Постійний тренд - вгору.

"Виключення - у 2014 році. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях", - повідомив він.

Також міністр Кабміну зазначив, що безвіз з ЄС суттєво не вплинув на підсумкові показники міграції.

"Те, що мене здивувало. Безвіз суттєво не вплинув на підсумкові цифри та сальдо міграції. Я це пояснюю тим, що сталося перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і більше - в Європу", - резюмував Дубілет.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, що перекази трудових мігрантів в Україну у 2019 році будуть дещо вище, ніж у минулому році, і складуть понад 11 млрд доларів.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі працюють майже 900 тис. трудових мігрантів з України.