200 часов в GTA 6 и скандал с предзаказами: геймеры жалуются на отсутствие кодов

Сколько времени займет GTA 6?

По данным источников, основная сюжетная кампания GTA 6 рассчитана примерно на 50 часов и включает почти 100 миссий, разделенных на 5 глав.

Руководитель разработки и сопредседатель студии Rockstar Games Роб Нельсон в интервью The New York Times рассказал, что его прохождение в феврале длилось 80 часов, поскольку охватывало не только сюжет, но и дополнительные активности и исследования мира.

Для получения платинового или мифического трофея понадобится около 200 часов, что более чем в два раза превышает показатель GTA 5 и приближается к показателям Red Dead Redemption 2 (в среднем 196 часов).

Точное время зависит от случайных элементов, необходимых для достижений - например, сканирование 170 видов диких животных на карте.

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Скандал с пустыми коробками предзаказов

Параллельно за несколько дней до релиза владельцы консолей PS5 и Xbox столкнулись с проблемой в физических изданиях игры.

Ранее Rockstar отказалась от выпуска стандартных дисков Blu-ray в пользу формата "код в коробке", однако часть покупателей получила запечатанные кейсы без кода активации вообще.

Проблема в физических копиях GTA 6 не ограничивается PlayStation, пользователи Xbox также сообщают о той же проблеме (скриншот: Reddit)

О чем говорят геймеры?

В запечатанных коробках из магазинов на месте кода обнаруживается пустая серая полоска, а ритейлеры типа Best Buy отказывают в возврате средств.

Аналогичные случаи зафиксированы даже при заказе направления у Rockstar - в коробке есть бонусный двусторонний постер, но отсутствует ваучер PlayStation Store, при этом служба поддержки студии закрывает обращение без решения проблемы.

Игроки платят за GTA 6, но получают пустые коробки (скриншот: GTA 6 Report )

Эксперты предполагают, что причина заключается в производственном браке на этапе упаковки - еще до отправки в магазины.

Кроме того, выяснилось, что коды в некоторых европейских коробках не имеют дополнительного защитного слоя, поэтому их текст можно просветить мощным фонариком, не повреждая заводскую пленку.

Напомним - релиз GTA 6 запланирован на четверг, 19 ноября.