До 20 сентября можно вернуться с СЗЧ по упрощенной программе: что это дает

Что дает упрощенная программа возврата

Военнослужащие, которые подадут рапорт на возвращение к 20 сентября 2026 года включительно, получат ряд преимуществ:

возможность выбрать место службы среди более 70 подразделений в пределах своей структуры - ВСУ, НГУ или ДССТ;

право самостоятельно указать желаемое направление службы, свой опыт и навыки;

прибытие непосредственно в выбранную часть - без ВСП и батальона резерва;

восстановление денежного, продовольственного и других видов обеспечения после отнесения в списки личного состава;

сопровождение контакт-центра на всех этапах возврата по номеру 1519.

Кто может воспользоваться программой

Упрощенной программой могут воспользоваться военнослужащие ВСУ, ГОСТ и Нацгвардии, у которых факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.

Почему возврат не отменяет уголовное производство автоматически

Именно возвращение на службу не означает автоматического закрытия уголовного производства или прекращения процессуального сыска. Вопрос освобождения от уголовной ответственности решается раздельно, в установленном законом порядке.

Военнослужащий, впервые совершивший СЗЧ, может добровольно обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться на службу. Также необходимо письменное согласие командира воинской части на продление службы. Окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности принимает суд.

Как проверить свой статус

Проще проверить, зафиксировано ли отсутствие на службе, в приложении "Армия+" - если СЗЧ зафиксирован, на экране с военным документом появится красная лента с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе".

Если статус не отображается, следует обновить приложение, выйти и повторно авторизироваться или подождать 15 минут. Если это не помогло - обратиться в ближайший зональный отдел Военной службы правопорядка.