До 20 сентября можно вернуться с СЗЧ по упрощенной программе: что это дает

До 20 сентября 2026 года военнослужащие, самовольно покинувшие часть, могут вернуться в службу по упрощенной программе. Это позволяет выбрать подразделение и направление службы самостоятельно, без прохождения ВСП или батальона резерва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
Военнослужащие, которые подадут рапорт на возвращение к 20 сентября 2026 года включительно, получат ряд преимуществ:
Упрощенной программой могут воспользоваться военнослужащие ВСУ, ГОСТ и Нацгвардии, у которых факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.
Почему возврат не отменяет уголовное производство автоматически
Именно возвращение на службу не означает автоматического закрытия уголовного производства или прекращения процессуального сыска. Вопрос освобождения от уголовной ответственности решается раздельно, в установленном законом порядке.
Военнослужащий, впервые совершивший СЗЧ, может добровольно обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться на службу. Также необходимо письменное согласие командира воинской части на продление службы. Окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности принимает суд.
Проще проверить, зафиксировано ли отсутствие на службе, в приложении "Армия+" - если СЗЧ зафиксирован, на экране с военным документом появится красная лента с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе".
Если статус не отображается, следует обновить приложение, выйти и повторно авторизироваться или подождать 15 минут. Если это не помогло - обратиться в ближайший зональный отдел Военной службы правопорядка.
Напомним, ранее в Минобороны уже напоминали о дедлайне упрощенного возвращения после СЗЧ - воспользоваться соответствующим алгоритмом и возобновить службу по упрощенной процедуре можно до 20 сентября.
Кроме того, в Вооруженных силах Украины стартовали первые упрощенные переводы через "Армия+", позволяющие бойцам менять подразделения без согласия командира в пределах двух армейских корпусов.